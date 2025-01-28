Врачи обнаружили у Волочковой воспаление сустава
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале, что была вынуждена обратиться в поликлинику Большого театра из-за проблем с ногами, которые возникли после спектакля «Одержимость» 26 января.
Врачи обнаружили у балерины воспаление сустава. «Теперь перед следующим спектаклем предстоит пять дней процедур после репетиций», — поделилась Волочкова.
Ранее художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли, который уволил народного артиста России Александра Домогарова, был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru