Врачи обнаружили у Волочковой воспаление сустава

Врачи обнаружили у балерины воспаление сустава. «Теперь перед следующим спектаклем предстоит пять дней процедур после репетиций», — поделилась Волочкова.

Ранее художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли, который уволил народного артиста России Александра Домогарова, был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

