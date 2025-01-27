Актриса Алиса Фрейндлих сообщила о проблемах со здоровьем

Звезда фильма «Служебный роман», актриса Алиса Фрейндлих призналась в интервью изданию «Абзац», что испытывает проблемы со здоровьем. По словам народной артистки СССР, ей тяжело говорить и она чувствует себя плохо, однако подробности о состоянии здоровья она не раскрылa.

В декабре 2021 она года была госпитализирована в реанимацию из-за коронавируса. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии, где ее поддерживали кислородом. Выписали актрису только в феврале.