Актриса Алиса Фрейндлих сообщила о проблемах со здоровьем
Звезда фильма «Служебный роман», актриса Алиса Фрейндлих призналась в интервью изданию «Абзац», что испытывает проблемы со здоровьем. По словам народной артистки СССР, ей тяжело говорить и она чувствует себя плохо, однако подробности о состоянии здоровья она не раскрылa.
В декабре 2021 она года была госпитализирована в реанимацию из-за коронавируса. Актриса находилась в отделении интенсивной терапии, где ее поддерживали кислородом. Выписали актрису только в феврале.
В 2024 году она выразила надежду на возможное возвращение в кино, если ее состояние здоровья позволит. В том же году актриса была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» от президента России Владимира Путина.
Алиса Фрейндлих дебютировала в кино в 1955 году и за свою карьеру сыграла более 80 ролей. Наибольшую популярность ей принесла роль Людмилы Калугиной в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман», передает «Радиоточка НСН».
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