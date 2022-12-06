Врачи из ЛНР проходят стажировку в одной из ведущих детских клиник Москвы
Врачи Луганской народной республики проходят обучение в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
В сообщении говорится, что обучение проводится в рамках курсов повышения квалификации по таким направлениям, как детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология.
Отмечается, что за один раз стажируется группа из четырёх-пяти человек, месячный курс включает в себя отработку практических навыков на базе профильных отделений института. По окончании стажировки все специалисты получат сертификаты государственного образца, подтверждающие повышение квалификации.
В департамента здравоохранения столицы добавили, что в будущем на стажировку приедут пятеро врачей из Республиканской детской больницы ДНР.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в рамках частичной мобилизации требуется привлечь около трёх тысяч медицинских работников.
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