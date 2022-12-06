Врачи из ЛНР проходят стажировку в одной из ведущих детских клиник Москвы

В сообщении говорится, что обучение проводится в рамках курсов повышения квалификации по таким направлениям, как детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология.

Отмечается, что за один раз стажируется группа из четырёх-пяти человек, месячный курс включает в себя отработку практических навыков на базе профильных отделений института. По окончании стажировки все специалисты получат сертификаты государственного образца, подтверждающие повышение квалификации.

В департамента здравоохранения столицы добавили, что в будущем на стажировку приедут пятеро врачей из Республиканской детской больницы ДНР.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в рамках частичной мобилизации требуется привлечь около трёх тысяч медицинских работников.

