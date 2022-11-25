Более 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в ЛНР и ДНР

Более 200 медицинских сотрудников из российской столицы на постоянной основе посменно работают в Донецкой и Луганской народных республиках. Такие цифры приводит официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Бригады формируются из медицинских специалистов разных профилей. Они включают хирургов различных специализаций, анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопедов, врачей других специальностей.

В общей сложности в ЛНР и ДНР работают врачи около трёх десятков медицинских организаций столичной системы здравоохранения. Специалисты провели там уже свыше 3,5 тысяч операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов. Командированные из Москвы также оказывают содействие в организации стационарной помощи, установке и настройке медтехники, консультируют коллег.

Как подчёркивал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, налаживание мирной жизни в республиках Донбасса — задача не только федерального центра, но и всех регионов.

