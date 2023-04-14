Врачи флагманского центра Склифа спасли 3 тысячи жизней за первый месяц работы

Врачи флагманского центра НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за месяц оказали экстренную медицинскую помощь более 3 тысячам пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, центр стал вторым медучреждением столицы, работающим по новому стандарту экстренной медицинской помощи, и начал прием пациентов месяц назад.

«За месяц врачи флагмана спасли более 3 тысяч человек. В том числе хирурги центра выполнили около 700 экстренных операций, из них порядка 20 — в уникальных гибридных операционных, где могут одновременно работать хирурги разных специальностей. Это позволяет экономить драгоценное время и оперативно оказывать помощь пациентам со множественными травмами», — указала Ракова.

За первый месяц медики провели около 5 тыс. рентгенографий, 4 тыс. ультразвуковых исследований, 2 тыс. компьютерных томографий, 3,5 тыс. УЗИ. Причинами госпитализации чаще всего становились различные травмы, острые хирургические патологии и сердечно-сосудистые заболевания.

Флагманский центр может проводить самые сложные хирургические вмешательства благодаря оснащению операционных. Так, нейрохирурги работают на одном из самых современных в мире микроскопов с нейронавигацией, визуализирующем изображение мозга в формате 4К.

В текущем году в Москве открылись первые два флагманских центра на базе крупнейших стационаров. Система оказания экстренной помощи здесь построена по новому стандарту, который предполагает распределение пациентов по потокам в зависимости от приоритетности оказания помощи, сокращение передвижения пациентов по корпусу, заботу об эмоциональном состоянии. Многими социальными вопросами в больницах теперь занимается социальная служба, а роль администраторов взяли на себя сотрудники центров госуслуг «Мои Документы». Всего в Москве появится шесть подобных центров для оказания экстренной медпомощи на базе крупнейших многопрофильных стационаров.

