Врачи достали из желудка 21-летней жительницы Подмосковья три килограмма волос
Врачи Щелковской больницы вытащили из желудка 21-летней девушки комок волос, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
В сообщении говорится, что местная жительница обратилась к медикам с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту после каждого приёма пищи. В результате обследования были выявлены кровоточащие язвы в желудке пациентки, а также огромное количество волос.
Также было установлено, что девушка долгое время ела свои волосы и ранее уже обращалась к врачам с подобной проблемой.
«В срочном порядке мы провели лапаротомию... Затем гастротомию... После вырезали язву и удалили трихобезоар весом три кг, плотно свалявшийся комком», – уточнил врач-хирург Щелковской больницы Александр Булычев.
В пресс-службе добавили, что после лечения в хирургическом отделении девушке предложат пройти курс лечения у психотерапевта.
Ранее кардиолог Марина Флегонтова заявила, что причинами ранней седины могут стать стресс и нехватка некоторых элементов, сообщает RT.
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