Трихолог рассказала, как защитить волосы во время и после коронавируса

Трихолог Наталия Жовтан заявила, что около трети всех пациентов после перенесённого коронавируса обращаются к врачам с жалобами на выпадение волос.



По её словам, подобные проблемы возникают в промежутке от двух до трёх месяцев после болезни, во время которой волосяной стержень теряет связь с фолликулой, при этом масштаб поражения предсказать невозможно.

Врач порекомендовала в случае заболевания использовать для ухода за волосами щадящие средства, а также массировать шейно-воротниковую зону и кожу головы подушечками пальцев, что поможет улучшить кровоснабжение фолликул.

После коронавируса волосы ослабляются, поэтому трихолог советует также применять щадящие шампуни и деликатные очищающие средства, а также неагрессивное расчёсывание.

Жовтан отметила, что укрепить волосы, у которых была нарушена связь с фолликулами, не получится и они всё равно выпадут, но можно стимулировать рост новых волос с помощью специальных сывороток, которые продаются в аптеках и предназначены как для женщин, так и для мужчин.

«Выбор таких средств достаточно велик. Они содержат витамины и микроэлементы, которые позволяют волосу отрастать быстрее. Кроме того, увеличивается насыщенность пигмента. Потому что после короновирусной алопеции могут вырастать ослабленные волосы – более тонкие, ломкие и блёклые», - добавила эксперт в эфире «Радио 1».

Трихолог добавила, что при таких проблемах народная медицина может навредить, поэтому следует применять именно аптечные средства и только по назначению доктора, а во время лечения стоит отказаться от расчёсывания мокрых волос и отказаться от обесцвечивания и окрашивания.

