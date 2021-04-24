Врачи дали советы по выбору шашлыка
Врачи рассказали телеканалу «360», как правильно выбирать мяса для шашлыка.
Помимо очевидного фактора – срока годности сырого или замаринованного мяса - необходимо обращать внимание на маринад и отдавать предпочтение продукту с меньшим количеством ингредиентов, советует врач-диетолог Дарья Русакова. По ее словам, сложным маринадом проще замаскировать несвежее мясо с помощью специй, уксуса и других компонентов.
«Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык», - подчеркивает диетолог.
Гастроэнтеролог Нурия Дианова согласилась с коллегой. Она также не рекомендовала покупать мясо, которое продается рядом с овощами и зеленью. Дианова считает, что такое соседство создает риск попадания в шашлык земли, спор и бактерий.
«То, что потом дает определенную схожую симптоматику с проявлением диарейного синдрома, нарушения процессов пищеварения», - пояснила врач.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин в пятницу, 23 апреля, подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая, поддержав инициативу главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными на фоне пандемии коронавируса.
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