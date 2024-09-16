«Врачи без границ» заявили о прекращении деятельности в России
Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) объявила о прекращении своей деятельности на территории России в связи с решением министерства юстиции страны исключить филиал MSF в России из реестра филиалов и представительств иностранных НПО. Соответствующее заявление
В документе также отмечается, что MSF функционировала на территории России 32 года. В течение этих лет работа велась в ряде регионов страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Чечне, Ингушетии, Дагестане, также в Архангельской, Ивановской областях, в Белгороде и Ростове-на-Дону.
В организации добавили, что готовы возобновить деятельность в России, как только власти дадут разрешение на это.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст отозвал лицензию у MSF, обязав ликвидировать свои представительства в России, напоминает «Радиоточка НСН».
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