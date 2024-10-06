Врачи: Актер Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии

Народный артист РСФСР Василий Ливанов продолжает оставаться в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей НИИ им. Склифосовского.

По данным источника, он до сих пор находится в реанимации отделения неврологии после проведенной операции на сердце.

СМИ: Ливанова подключили к ИВЛ

Известного по роли Шерлока Холмса 89-летнего актера Ливанова госпитализировали в больницу с жалобами на слабость, одышку и нарушение речи 29 сентября. По предварительным данным, ему диагностировали инсульт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Накануне Telegram-канал «Mash» сообщил, что во время операции у Василия Ливанова остановилось сердце.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:КультураРеанимацияБольницаСердцеАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры