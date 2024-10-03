СМИ: Ливанова подключили к ИВЛ
3 октября 202411:13
К аппарату искусственной вентиляции легких вследствие проблем с дыханием подключили 89-летнего актера Василия Ливанова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
У знаменитости зафиксировали пятикратное превышение нормы маркеров воспаления. Медики усилили интенсивную терапию.
Ранее медики удалили у Ливанова смертельно опасный тромб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru