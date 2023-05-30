Врачам могут запретить проводить операции по смене пола
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий врачам проводить операции по смене пола. Исключение составляют случаи лечения аномалий у детей, сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы.
В частности, планируется расширить закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно которому врачам, кроме медицинского вмешательства на смену пола, запрещается формирование у человека первичных или вторичных половых признаков.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о недопустимости смены пола в России, как и «ЛГБТ-истории», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал инженера из Ростова по обвинению в госизмене
- Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями из-за создания комиссии по изучению влияния России
- Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW
- Минфин: цифровые валюты не подходят для сбережения средств гражданами
- На Украине против Зеленского возбудили уголовное дело
- Полный простой: Сборная РФ по футболу не будет играть летом
- Шойгу озвучил потери ВСУ в мае
- Песков: участники БРИКС обсудят присоединение Венесуэлы к организации
- Шойгу: российские силы перехватили 29 ракет Storm Shadow за месяц
- Шойгу: российские силы поразили ЗРК Patriot в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru