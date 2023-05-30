Врачам могут запретить проводить операции по смене пола

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий врачам проводить операции по смене пола. Исключение составляют случаи лечения аномалий у детей, сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы.

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В частности, планируется расширить закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно которому врачам, кроме медицинского вмешательства на смену пола, запрещается формирование у человека первичных или вторичных половых признаков.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о недопустимости смены пола в России, как и «ЛГБТ-истории», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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