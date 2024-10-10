Врача, который нанес вред ребенку с ДЦП массажами, экстрадировали из Казахстана

Врач Николай Никонов вместе с супругой, после лечения которых состояние ребенка с ДЦП ухудшилось, экстрадированы из Казахстана. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на столичный главк Следственного комитета.

По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имея профильного медицинского образования, провел ребенку 2017 года рождения курс массажа, за который получил 3 млн рублей. Мужчина обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич.