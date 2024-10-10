Врача, который нанес вред ребенку с ДЦП массажами, экстрадировали из Казахстана

Врач Николай Никонов вместе с супругой, после лечения которых состояние ребенка с ДЦП ухудшилось, экстрадированы из Казахстана. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на столичный главк Следственного комитета.

По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имея профильного медицинского образования, провел ребенку 2017 года рождения курс массажа, за который получил 3 млн рублей. Мужчина обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич.

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Однако после массажа состояние ребенка только ухудшилось.

Летом 2022 года стало известно, что на Никонова и его супругу возбуждено уголовное дело, однако они скрылись за границей. Супруги были также объявлены в розыск и заочно арестованы.

Ранее стало известно, что нашумевшее уголовное дело калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которые были признаны виновными в смерти новорожденного ребенка, будет пересмотрено, передает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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