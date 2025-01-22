Врач заявила, что постоянная усталость указывает на диабет и проблемы с щитовидкой
Хроническая усталость может спровоцировать проблемы с щитовидной железой или сахарный диабет, сообщила руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.
По ее словам, говорить о хронической усталости можно лишь в том случае, если при нормированном режиме сна, отходе ко сну не позднее 23:00 и балансе работы и отдыха человек все равно испытывает недомогание.
«Если психотерапевт, психолог или невролог не нашли патологию в своей области, рекомендуется обратиться в штатном порядке к эндокринологу для исключения заболеваний щитовидной железы», – уточнила Иванникова в беседе с «Газетой.Ru»
Врач также добавила, что в подобных случаях важно контролировать уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и гликированного гемоглобина в крови.
Ранее ученые из Рутгерского университета выяснили, что различные виды стресса могут увеличивать риск диабета и усиливать метаболический стресс, связанный с ожирением у люде, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru