Врач заявила, что постоянная усталость указывает на диабет и проблемы с щитовидкой

По ее словам, говорить о хронической усталости можно лишь в том случае, если при нормированном режиме сна, отходе ко сну не позднее 23:00 и балансе работы и отдыха человек все равно испытывает недомогание.

«Если психотерапевт, психолог или невролог не нашли патологию в своей области, рекомендуется обратиться в штатном порядке к эндокринологу для исключения заболеваний щитовидной железы», – уточнила Иванникова в беседе с «Газетой.Ru»

Врач также добавила, что в подобных случаях важно контролировать уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и гликированного гемоглобина в крови.

Ранее ученые из Рутгерского университета выяснили, что различные виды стресса могут увеличивать риск диабета и усиливать метаболический стресс, связанный с ожирением у люде, напоминает «Радиоточка НСН».

