Врач усомнился в большей привлекательности путешествий, чем секса

«Это исследование можно сжечь, а затем выбросить в форточку. Опросы по сексологии ничего не дают. Люди отвечают на вопросы либо так, как они хотят выглядеть в глазах окружающих, например, "я вот сексом не очень увлекаюсь, я заядлый путешественник". Либо человек хочет выставить себя таким, каким он сам себя считает, что может не соответствовать действительности. Например, "я сексуальный гигант, мне не нужны путешествия". Уже давно в сексологии никакие опросы не применяются. Спроси на улице сто приличных женщин - они никогда не изменяли мужу. Ни в жизни! Ни на корпоративах, ни на отдыхе. Абсолютно честные! А если копнуть, цифра будет другая. Опросы – это не методы. Любое научное исследование должно проводиться адекватным методом. В конце концов, сравнивать секс и путешествия просто нельзя. Эти занятия скорее совместимые, а не взаимозаменяемые. Путешествия часто предполагают неожиданный секс. И если посчитать секс и путешествия обычного человека, чаще получится, что секса гораздо больше», - предположил он.

Ранее врач-сексолог рассказал НСН, зачем занимаются любовью мужчины и женщины. Он уточнил, что семейными людьми в основном движет потребность укрепить отношения. Те, кто носит статус «свободен», в большей степени видят в сексе источник наслаждения.

