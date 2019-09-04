Врач усомнился в большей привлекательности путешествий, чем секса
Сексолог Александр Полеев в эфире НСН раскритиковал исследование зарубежных специалистов, заявив, что людям свойственно врать в опросах на интимные темы.
Австралийские исследователи заявили, что большинство людей готовы променять секс на путешествия. Таковы результаты опроса, проведенного туристической платформой Agoda.com. Специалисты задали пользователям вопрос: «Какое занятие доставляет вам наибольшее удовольствие в жизни?» Согласно опубликованным данным, больше половины респондентов (57%) предпочитают всему остальному путешествия. 25% признались, что самым приятным для них является секс, 7% выбрали физические упражнения, а еще 6% — вечеринки. Женщины более охотно выбирают путешествия как альтернативу сексу. Это заявили 69% женщин, в то время как среди мужчин такой ответ выбрали только 45% респондентов.
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН призвал не доверять опросам на определенную тематику, поскольку люди зачастую дают нечестные ответы.
«Это исследование можно сжечь, а затем выбросить в форточку. Опросы по сексологии ничего не дают. Люди отвечают на вопросы либо так, как они хотят выглядеть в глазах окружающих, например, "я вот сексом не очень увлекаюсь, я заядлый путешественник". Либо человек хочет выставить себя таким, каким он сам себя считает, что может не соответствовать действительности. Например, "я сексуальный гигант, мне не нужны путешествия". Уже давно в сексологии никакие опросы не применяются. Спроси на улице сто приличных женщин - они никогда не изменяли мужу. Ни в жизни! Ни на корпоративах, ни на отдыхе. Абсолютно честные! А если копнуть, цифра будет другая. Опросы – это не методы. Любое научное исследование должно проводиться адекватным методом. В конце концов, сравнивать секс и путешествия просто нельзя. Эти занятия скорее совместимые, а не взаимозаменяемые. Путешествия часто предполагают неожиданный секс. И если посчитать секс и путешествия обычного человека, чаще получится, что секса гораздо больше», - предположил он.
Ранее врач-сексолог рассказал НСН, зачем занимаются любовью мужчины и женщины. Он уточнил, что семейными людьми в основном движет потребность укрепить отношения. Те, кто носит статус «свободен», в большей степени видят в сексе источник наслаждения.
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