«Кошки ни при чем!» Врач о влиянии питомцев на сексуальное поведение

«Каждая группа ученых хочет естественно быть узнаваемым, иметь своего конька, быть оригинальной. Иногда бывает, и довольно часто, что в этой оригинальности они перегибают палку. В данном случае эту точку зрения высказывают только чехи. Больше никто ее не подтверждал. Все-таки сексуальные девиации – это следствия глубоких психических нарушений. В раннем детстве, например. Доказательств, что токсоплазмоз является причиной грубых сексуальных девиаций, нет. Это только предположения. Я думаю, что речь идет о гипотезе. Более того, я знаю этих людей и по литературе, а тех из них, кто постарше, лично. Это неавторитетная группа ученых. Никакой приличной аппаратуры в этом университете нет. Поэтому определить поражение мозга вирусом токсоплазмоза невозможно. В тех лабораториях Америки и Канады, где такие есть средства и приборы, поражение мозга, вызывающие именно сексуальные девиации, не обнаружено», - отметил он.

Ранее в эфире НСН Александр Полеев назвал главные женские ошибки в сексе. Он перечислил основные проблемы, связанные с женским восприятием себя и своего сексуального партнера.

