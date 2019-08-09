«Кошки ни при чем!» Врач о влиянии питомцев на сексуальное поведение
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН объяснил, что основной причиной половых извращений являются психические травмы, полученные человеком в детстве.
Домашние кошки могут быть невольными виновниками сексуальных извращений своих хозяев. К такому выводу пришли исследователи из Карлова университета в Праге. Ученые утверждают, что животные разносят паразитов Toxoplasma gondii, которыми заражают людей. Якобы зараженные кошачьим паразитом люди склонны к фетишизму, мазохизму, а также к практике связывания.
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН поставил под сомнение выводы чешских коллег. По его словам, их теория не подтверждена ни ими, ни другими представителями сообщества.
«Каждая группа ученых хочет естественно быть узнаваемым, иметь своего конька, быть оригинальной. Иногда бывает, и довольно часто, что в этой оригинальности они перегибают палку. В данном случае эту точку зрения высказывают только чехи. Больше никто ее не подтверждал. Все-таки сексуальные девиации – это следствия глубоких психических нарушений. В раннем детстве, например. Доказательств, что токсоплазмоз является причиной грубых сексуальных девиаций, нет. Это только предположения. Я думаю, что речь идет о гипотезе. Более того, я знаю этих людей и по литературе, а тех из них, кто постарше, лично. Это неавторитетная группа ученых. Никакой приличной аппаратуры в этом университете нет. Поэтому определить поражение мозга вирусом токсоплазмоза невозможно. В тех лабораториях Америки и Канады, где такие есть средства и приборы, поражение мозга, вызывающие именно сексуальные девиации, не обнаружено», - отметил он.
Ранее в эфире НСН Александр Полеев назвал главные женские ошибки в сексе. Он перечислил основные проблемы, связанные с женским восприятием себя и своего сексуального партнера.
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