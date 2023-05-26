Врач-терапевт назвала смертельно опасные болезни при перелете

При перелете люди рискуют умереть из-за обострения хронических заболеваний, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Людмила Алексеева.

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На высоте у человека могут усилиться болезни сердца и вен, а также проблемы с сосудами и заболевания опорно-двигательного аппарата.

Алексеева напомнила, что долгий перелет чреват застойными процессами в области нижних конечностей. что может привести к образованию тромбов, а также их передвижению в другие части организм.

Именно разрыв тромба, отметила врач, и становится наиболее частой причиной смерти во время авиаперелетов.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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