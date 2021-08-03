Подмосковье станет лидером в России по производству ягод
Московская область станет лидером по выращиванию ягод в России: к 2023 году в регионе реализуют восемь крупных инвестпроектов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе посещения предприятия «Серебряные сады» в Серебряных Прудах.
«По ягоде у нас очень хорошие результаты. Всё больше и больше ягодных проектов реализуется в Московской области. В ближайшие два года мы будем лидерами по производству ягод в стране», – цитирует главу региона «Радио 1».
«Серебряные сады» в 2017 году купили участок земли в Серебряных Прудах. В 2020 году предприятие собрало первый урожай голубики, жимолости и красной смородины весом в 2,5 тонны.
Благодаря выделенной регионом субсидии «Серебряные сады» смонтировали капельную систему орошения, растворный узел для минеральной подкормки растений, к концу года планируется внедрение первой в России инновационной системы хранения ягод.
В проект было вложено 80 млн рублей. После введения дополнительных мощностей площадь ягодных насаждений увеличится с 33 до 100 га, кроме того, вырастет число работников, занятых на предприятии в сезон урожая.
Сейчас Подмосковье занимает второе место в РФ по промышленному производству ягод. Валовый сбор в прошлом году составил 1,2 тысячи тонн. В ближайшие два года планируется реализовать инвестпроекты в Кашире, Воскресенске, Электростали, Раменском и Шаховской, которые обеспечат производство ещё 9,4 тысячи тонн ягод в год и выведут регион в лидеры.
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