Врач сообщил о необходимых резервах для оказания помощи детям с гриппом и ОРВИ

Детские поликлиники Москвы были заранее подготовлены к сезонному подъёму заболеваемости вирусными инфекциями, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению г. Москвы Александр Брагин.

По его словам, помощь оказывается и в поликлиниках, и на дому, для детей с признаками ОРВИ организованы отдельные входы, чтобы не допустить распространение инфекции.

Также к дежурному врачу отделения ОРВИ можно записаться заранее через интернет.

Мурашко: в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ

«На случай ухудшения эпидемиологической обстановки есть все необходимые резервы для обеспечения качественной медицинской помощи», — рассказал он.

В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, однако ситуация находится под контролем, заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдравоохранениеМоскваДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры