Врач сообщил о необходимых резервах для оказания помощи детям с гриппом и ОРВИ

Детские поликлиники Москвы были заранее подготовлены к сезонному подъёму заболеваемости вирусными инфекциями, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению г. Москвы Александр Брагин.

По его словам, помощь оказывается и в поликлиниках, и на дому, для детей с признаками ОРВИ организованы отдельные входы, чтобы не допустить распространение инфекции.

Также к дежурному врачу отделения ОРВИ можно записаться заранее через интернет.