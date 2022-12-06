Врач сообщил о необходимых резервах для оказания помощи детям с гриппом и ОРВИ
Детские поликлиники Москвы были заранее подготовлены к сезонному подъёму заболеваемости вирусными инфекциями, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению г. Москвы Александр Брагин.
По его словам, помощь оказывается и в поликлиниках, и на дому, для детей с признаками ОРВИ организованы отдельные входы, чтобы не допустить распространение инфекции.
Также к дежурному врачу отделения ОРВИ можно записаться заранее через интернет.
«На случай ухудшения эпидемиологической обстановки есть все необходимые резервы для обеспечения качественной медицинской помощи», — рассказал он.
В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, однако ситуация находится под контролем, заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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