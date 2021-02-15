Врач сообщил о неизлечимой болезни Алибасова

Симптомы российского продюсера Бари Алибасова говорят о серьезных проблемах со здоровьем, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на ведущего научного сотрудника НИИ имени Бехтерева Станислава Полторака.

По его словам, о деменции говорит нарушение памяти, внимания, потеря ориентации. Такое состояние чревато тем, что Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться. Как отметил врач, у продюсера практически отсутствуют шансы на возвращение к прежней жизни.

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Ранее адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что Алибасов не понял, что он развелся со своей женой Лидией Федосеевой Шукшиной.

По ее словам, сам развод был зафиксирован 24 декабря 2020 года, после чего окружение Алибасова в лице помощника Сергея Моцаря и сына Бари-младшего его покинуло.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗдоровьеБари Алибасов
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