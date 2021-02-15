Врач сообщил о неизлечимой болезни Алибасова
Симптомы российского продюсера Бари Алибасова говорят о серьезных проблемах со здоровьем, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на ведущего научного сотрудника НИИ имени Бехтерева Станислава Полторака.
По его словам, о деменции говорит нарушение памяти, внимания, потеря ориентации. Такое состояние чревато тем, что Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться. Как отметил врач, у продюсера практически отсутствуют шансы на возвращение к прежней жизни.
Ранее адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что Алибасов не понял, что он развелся со своей женой Лидией Федосеевой Шукшиной.
По ее словам, сам развод был зафиксирован 24 декабря 2020 года, после чего окружение Алибасова в лице помощника Сергея Моцаря и сына Бари-младшего его покинуло.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Синоптики предупредили об утренних морозах в Москве
- Перечислены российские регионы с самым высоким качеством жизни
- Врач сообщил о неизлечимой болезни Алибасова
- Эксперт рассказала об управлении смартфоном без ведома его владельца
- Цена нефти марки Brent превысила $63 за баррель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru