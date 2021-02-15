Врач сообщил о неизлечимой болезни Алибасова

Ранее адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что Алибасов не понял, что он развелся со своей женой Лидией Федосеевой Шукшиной.

По ее словам, сам развод был зафиксирован 24 декабря 2020 года, после чего окружение Алибасова в лице помощника Сергея Моцаря и сына Бари-младшего его покинуло.

