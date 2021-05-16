Врач: смартфоны могут стать причиной неожиданных травм
Стало известно, когда смартфон может представлять повышенную угрозу.
Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на травматолога-ортопеде, кандидата медицинских наук Константина Тернового, гаджет может стать причиной травм и серьезных переломов, если использовать его в неподходящее время и в неподходящем месте.
Эксперт рекомендует отказаться от телефона во время ходьбы по лестницам, так как ступеньки являются частой причиной появления травм. Шанс получить их увеличивается, если смотреть на экран телефона.
Как отметил Терновой, особенно опасно бежать по лестнице со смартфоном в руках. «Падение с лестницы приводит к повреждению позвоночника, черепно-мозговым травмам, повреждениям рук, ног».
Приложения, установленные в большом количестве, а также те, что работают в фоновом режиме, нужно отключить или сократить их количество на гаджете, чтобы он начал быстрее работать. Об этом рассказала огромном агентству «Прайм» специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
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