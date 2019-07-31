Врач: Сибирские пожары нанесут безвозвратный вред здоровью людей
Врач в пресс-центре НСН предупредил, что горящие в Сибири леса способы нанести огромный вред здоровью людей, ущерб от которого уже не восстановить.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии. Площадь горящих лесов сопоставима по территории с Бельгией. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов заявил в пресс-центре НСН заявил, что крупномасштабные пожары способны нанести непоправимый вред здоровью людей.
«В процессе горения образуются десятки вредных веществ. Когда масштабные пожары, горящие частицы могут вживляться в ткань через дыхательные пути. Это могут быть безвозвратные повреждения с развитием фиброза, пневмосклероза легочной ткани даже у молодых людей», - сказал он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин заявил, что сибирские леса не тушатся из-за лазейки в законе, которая позволяет региональным властям признавать ликвидацию тех или иных очагов «нецелесообразным».
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