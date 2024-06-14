Врач Саадулаева: Стресс может привести к привычке утешительного переедания

«Под воздействием стресса организм выделяет гормон кортизол, который может стимулировать аппетит и приводить к желанию употреблять пищу, особенно богатую углеводами и жирами. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, симптомы стресса могут варьироваться от физиологических до психологических и поведенческих.

Ранее издание RTE со ссылкой на исследование сотрудников немецкой биологической компании Stradoo сообщило о том, что дети, страдающие ожирением, могут иметь низкую продолжительность жизни, в среднем у них она составит 39 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

