Врач Саадулаева: Стресс может привести к привычке утешительного переедания
14 июня 202419:32
Затянувшийся стресс может способствовать набору веса, и, как следствие, ожирению, заявила врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Хадижат Саадулаева.
«Под воздействием стресса организм выделяет гормон кортизол, который может стимулировать аппетит и приводить к желанию употреблять пищу, особенно богатую углеводами и жирами. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, симптомы стресса могут варьироваться от физиологических до психологических и поведенческих.
Ранее издание RTE со ссылкой на исследование сотрудников немецкой биологической компании Stradoo сообщило о том, что дети, страдающие ожирением, могут иметь низкую продолжительность жизни, в среднем у них она составит 39 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru