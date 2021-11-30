«Врач с ребёнком» напугали жителей Хабаровска
Пугающий хабаровчан памятник доктору с ребенком появился в одном из городских скверов. Скульптурная композиция представляет собой скамейку, рядом с которой стоят девушка в медицинском халате со стетоскопом на шее и девочка-подросток. Местные жители подвергли работу скульптора жёсткой критике и подняли волну негодования в социальных сетях. Активисты сравнили эти «жуткие и депрессивные фигуры» со скандально известной нововоронежской «Аленкой» и попросили власти убрать страшную скульптурную композицию.
Между тем, в городской администрации Хабаровска агентству РИА «Новости» уточнили, что сквер с памятником и ротондой строились в рамках муниципально-частного партнёрства. Инвестор вложил в проект более 30 миллионов рублей. О планах убрать или заменить скульптуру в мэрии не сообщили.
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