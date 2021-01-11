Власти Нововоронежа установят новый памятник Алёнке

Заместитель главы Нововоронежа Светлана Тулинова заявила, что к 12 июня в городе будет установлен новый памятник Алёнке, сообщает РИА Новости.

По её словам, с предложением сделать "красивый душевный памятник" в администрацию города обратился бизнесмен из Москвы, который готов оплатить создание и установку новой скульптуры, которую сделают из бронзы.

Памятник ходоку Алёнке был установлен в Нововоронеже Воронежской области в честь 250-летия села Новая Алёновка 18 декабря 2020 года. Внешний вид арт-объекта вызвал настолько широкий резонанс в соцсетях, что спустя три дня монумент демонтировали.

Тулинова отметила, что стоимость памятника составила порядка одного миллиона рублей, при этом бюджетные средства не привлекались.

Ранее пресс-секретарь Владимира Жириновского Александр Дюпин рассказал Ura.ru, что лидер ЛДПР хочет забрать памятник Алёнке, который не понравился местным жителям, и становить его на одном из объектов партии.

