Власти Нововоронежа установят новый памятник Алёнке
Заместитель главы Нововоронежа Светлана Тулинова заявила, что к 12 июня в городе будет установлен новый памятник Алёнке, сообщает РИА Новости.
По её словам, с предложением сделать "красивый душевный памятник" в администрацию города обратился бизнесмен из Москвы, который готов оплатить создание и установку новой скульптуры, которую сделают из бронзы.
Памятник ходоку Алёнке был установлен в Нововоронеже Воронежской области в честь 250-летия села Новая Алёновка 18 декабря 2020 года. Внешний вид арт-объекта вызвал настолько широкий резонанс в соцсетях, что спустя три дня монумент демонтировали.
Тулинова отметила, что стоимость памятника составила порядка одного миллиона рублей, при этом бюджетные средства не привлекались.
Ранее пресс-секретарь Владимира Жириновского Александр Дюпин рассказал Ura.ru, что лидер ЛДПР хочет забрать памятник Алёнке, который не понравился местным жителям, и становить его на одном из объектов партии.
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