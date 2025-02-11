Врач Решетун заявил о риске передачи инфекций через кальян
Представление об относительной якобы безвредности кальяна, которая сформировалась в обществе, не имеет ничего общего с реальностью, заявил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун.
Он указал на то, что через кальян могут передавать различные инфекции, такие как стафилококк или герпес. Также, отметил эксперт, кальян опасен для легких и сердца, отмечает «Газета.Ru».
Врач также отметил, что при курении кальяна выделяется большое количество вредных для организма веществ.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Султан Хамзаев призвал ввести полный запрет на кальяны, напоминает «Радиоточка НСН».
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