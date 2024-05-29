Врач рассказала, почему водители-аллергики провоцируют опасные ситуации на дорогах

По ее словам, одним из вариантов течения сезонной аллергии является конъюнктивит. Вождение автомобиля требует повышенной концентрации внимания, что затруднительно при таких симптомах, как кашель и отек глаз.

«Чтобы избежать опасных ситуаций, нужно готовиться к выезду заранее. За час до поездки следует принять антигистаминные препараты и использовать лечебные капли для глаз. Стоит нанести на слизистую носа барьерный спрей и надеть солнцезащитные очки. В самом автомобиле обязательно включить кондиционер», — пояснила Селиванова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов сообщил «Радиоточке НСН», что тополиный пух не является аллергеном, однако его появление спровоцирует очередную волну сезонной аллергии.

