Врач рассказала, почему водители-аллергики провоцируют опасные ситуации на дорогах
Водители, страдающие от сезонной аллергии, могут спровоцировать опасные ситуации на дорогах, сказала врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Светлана Селиванова.
По ее словам, одним из вариантов течения сезонной аллергии является конъюнктивит. Вождение автомобиля требует повышенной концентрации внимания, что затруднительно при таких симптомах, как кашель и отек глаз.
«Чтобы избежать опасных ситуаций, нужно готовиться к выезду заранее. За час до поездки следует принять антигистаминные препараты и использовать лечебные капли для глаз. Стоит нанести на слизистую носа барьерный спрей и надеть солнцезащитные очки. В самом автомобиле обязательно включить кондиционер», — пояснила Селиванова в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов сообщил «Радиоточке НСН», что тополиный пух не является аллергеном, однако его появление спровоцирует очередную волну сезонной аллергии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru