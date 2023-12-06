Врач рассказала, почему таблетки нельзя запивать чаем или кофе
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru, почему не стоит запивать таблетки любым напитком, кроме обычной воды.
Она отметила, что это одна из наиболее распространенных ошибок при принятии таблеток. Например, кофеин может снижать или повышать скорость расщепления лекарств в печени, что также сказывается на их концентрации в крови.
Кофеин также снижает эффективность ряда обезболивающих лекарств, антидепрессантов и препаратов от давления. Чай в свою очередь действует на лекарства, как газировка молоко или сок - их тоже лучше не принимать с лекарствами. Газированная вода ускоряет растворение таблеток в желудке, раздражая слизистые органов ЖКТ, что может привести к потере эффективности препаратов.
Вода же помогает не только проглотить таблетку, но и способствует корректному растворению. По словам Уланкиной, в случае, если у человека нет под рукой воды, но есть возможность запить таблетку кофе, то лучше попытаться проглотить лекарство «всухомятку».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru