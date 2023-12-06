Врач рассказала, почему таблетки нельзя запивать чаем или кофе

Она отметила, что это одна из наиболее распространенных ошибок при принятии таблеток. Например, кофеин может снижать или повышать скорость расщепления лекарств в печени, что также сказывается на их концентрации в крови.

Кофеин также снижает эффективность ряда обезболивающих лекарств, антидепрессантов и препаратов от давления. Чай в свою очередь действует на лекарства, как газировка молоко или сок - их тоже лучше не принимать с лекарствами. Газированная вода ускоряет растворение таблеток в желудке, раздражая слизистые органов ЖКТ, что может привести к потере эффективности препаратов.

Вода же помогает не только проглотить таблетку, но и способствует корректному растворению. По словам Уланкиной, в случае, если у человека нет под рукой воды, но есть возможность запить таблетку кофе, то лучше попытаться проглотить лекарство «всухомятку».

