Врач рассказала о рисках при вождении машины голодным

Пустой желудок приводит к снижению уровня глюкозы в крови, слабости и головокружению. А ощущение голода снижает концентрацию внимания, что повышает риск аварии на дороге, рассказала она.

Кривошеева также призвала не переедать, потому что набитый желудок приводит к сонливости, болям в животе и изжоге, что также снижает концентрацию в ответственный момент.



