Врач рассказала о рисках при вождении машины голодным

Голодный водитель на дороге менее сосредоточен, что может повлечь за собой аварию. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Анна Кривошеева.

Человечеству предрекли усиление угрозы голода

Пустой желудок приводит к снижению уровня глюкозы в крови, слабости и головокружению. А ощущение голода снижает концентрацию внимания, что повышает риск аварии на дороге, рассказала она.

Кривошеева также призвала не переедать, потому что набитый желудок приводит к сонливости, болям в животе и изжоге, что также снижает концентрацию в ответственный момент.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ДТПОпасное Вождение

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