Врач рассказала о рисках при вождении машины голодным
29 августа 202314:39
Голодный водитель на дороге менее сосредоточен, что может повлечь за собой аварию. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Анна Кривошеева.
Пустой желудок приводит к снижению уровня глюкозы в крови, слабости и головокружению. А ощущение голода снижает концентрацию внимания, что повышает риск аварии на дороге, рассказала она.
Кривошеева также призвала не переедать, потому что набитый желудок приводит к сонливости, болям в животе и изжоге, что также снижает концентрацию в ответственный момент.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru