Врач рассказала о минимальном сроке воздержания после вакцинации от COVID-19
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева назвала минимальный срок сексуального воздержания после прививки от COVID-19. По ее мнению, необходимо прекратить половые контакты на время формирования иммунитета.
Врач заявила, что иммунитет к заболеванию полностью формируется лишь через 42 дня после получения первого компонента, поэтому столько времени нужно воздерживаться от половой жизни. Она напомнила, что это является очень близким контактом и несоблюдение «вообще всех правил».
«А если один партнёр привит, а второй нет, идёт смешение жидкостей, и оба запросто могут стать пациентами, например, Коммунарки», – пояснила Алексеева. При этом она подчеркнула, что занятия спортом не должны быть «усиленными». Большие физические нагрузки следует отменить, отметила Алексеева в эфире «Радио 1».
При этом директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что физические нагрузки при вакцинации не запрещены, однако нужно быть осторожным. По его словам, из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.
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