Врач рассказала, как не подхватить ОРВИ перед праздниками

По её словам, также можно добавить витаминные комплексы, но только по согласованию с врачом.

«Постарайтесь высыпаться, включать в график аэробные нагрузки и ограничить употребление алкоголя», — порекомендовала эксперт.

Иванова добавила, что также необходимо мыть руки и носить защитные маски, избегать массовых мероприятий, закаляться и поддерживать водный баланс.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России с начала пандемии коронавируса впервые за последние три года фиксируется одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

