Врач рассказала, как не подхватить ОРВИ перед праздниками
Терапевт Виктория Иванова заявила, что если россияне не хотят слечь с ОРВИ перед Новым годом, то следует укреплять иммунитет различными фруктами и овощами, сообщает NEWS.ru.
По её словам, также можно добавить витаминные комплексы, но только по согласованию с врачом.
«Постарайтесь высыпаться, включать в график аэробные нагрузки и ограничить употребление алкоголя», — порекомендовала эксперт.
Иванова добавила, что также необходимо мыть руки и носить защитные маски, избегать массовых мероприятий, закаляться и поддерживать водный баланс.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России с начала пандемии коронавируса впервые за последние три года фиксируется одновременный подъём заболеваемости COVID-19 и гриппом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru