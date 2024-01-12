«Спорт и здоровая еда»: Что облегчит состояние при колебании атмосферного давления

По ее словам, людям в группе риска следует пить достаточно жидкости. Это позволит снизить нагрузку на сердце. Прогулка на свежем воздухе или легкая зарядка помогут простимулировать кровообращение.

«В долгосрочной перспективе снизить чувствительность к метеорологическим условиям помогают принципы здорового образа жизни», - добавила Уланкина.

Здоровое питание, физические нагрузки и достаточный отдых помогут организму быстрее восстановится. Для облегчения головной боли также подойдут медитации и дыхательные практики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о том, что на Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды», пик придется на субботу, 13 января.

