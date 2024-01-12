«Спорт и здоровая еда»: Что облегчит состояние при колебании атмосферного давления
Колебания атмосферного давления повышают нагрузку на сердце, однако умеренная физическая активность и сбалансированное питание помогут облегчить самочувствие, пишет Life.ru со ссылкой на врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Ольгу Уланкину.
По ее словам, людям в группе риска следует пить достаточно жидкости. Это позволит снизить нагрузку на сердце. Прогулка на свежем воздухе или легкая зарядка помогут простимулировать кровообращение.
«В долгосрочной перспективе снизить чувствительность к метеорологическим условиям помогают принципы здорового образа жизни», - добавила Уланкина.
Здоровое питание, физические нагрузки и достаточный отдых помогут организму быстрее восстановится. Для облегчения головной боли также подойдут медитации и дыхательные практики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о том, что на Москву надвигаются воздушные массы, которые принесут три дня «очень холодной погоды», пик придется на субботу, 13 января.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спорт и здоровая еда»: Что облегчит состояние при колебании атмосферного давления
- Австрия разрешила проведение выборов президента РФ на своей территории
- Макрон потребовал быстрых результатов от нового правительства
- Министры Дагестана получили ложные сообщения о предстоящих арестах
- ЦИК разослал приглашения для наблюдения на выборах президента России
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении двух авиационных ракет Mald
- В Москве полиция задержала с наркотиками актера из сериала «Склифосовский»
- Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма
- Медведев провел аналогию между визитом в Киев Сунака и обстрелом Белгорода
- На CES 2024 представили самую «умную» и дорогую крышку для унитаза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru