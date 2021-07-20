Врач рассказал, сколько длится постковидный синдром

У большинства людей постковидный синдром длится от одного до трех месяцев, рассказал URA.RU врач-терапевт Алексей Водовозов.

В Египте смягчили антиковидные ограничения для туристов

Врач отметил, что у примерно 75% переболевших постковидный синдром длится до 12 недель, у остальных — от 12 недель и до бесконечности. Синдром включает в себя до 60 симптомов, среди которых слабость, тяжесть в грудной клетке, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия.

Водовозов добавил, что врачи не знают, почему возникает постковидный синдром. Он посоветовал постепенно наращивать физическую нагрузку и вести здоровый образ жизни.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВрачиКоронавирусРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры