Врач рассказал, сколько длится постковидный синдром
У большинства людей постковидный синдром длится от одного до трех месяцев, рассказал URA.RU врач-терапевт Алексей Водовозов.
Врач отметил, что у примерно 75% переболевших постковидный синдром длится до 12 недель, у остальных — от 12 недель и до бесконечности. Синдром включает в себя до 60 симптомов, среди которых слабость, тяжесть в грудной клетке, головные, суставные и мышечные боли, нарушения сна, депрессия.
Водовозов добавил, что врачи не знают, почему возникает постковидный синдром. Он посоветовал постепенно наращивать физическую нагрузку и вести здоровый образ жизни.
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