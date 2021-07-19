В Египте смягчили антиковидные ограничения для туристов

Дискотеки и ночные клубы будут открыты до двух часов ночи. При этом во всех заведениях сохраняется запрет на курение кальяна.

В стране стабилизируется ситуация с коронавирусом. 16 июля в стране было зафиксировано лишь 77 новых случаях заражения коронавирусом.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала цены на курорты Египта.

