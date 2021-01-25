Врач рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что значительную часть ограничений могут снять к началу второй половины или к концу лета 2021 года, сообщает РИА Новости.

По его словам, к этому моменту в России наберутся «нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела».



Малышев добавил, что прививка от коронавируса не освобождает от ношения маски и соблюдения социальной дистанции, так как в настоящее время иммунитет есть у недостаточного количества людей.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что любая вакцинация не даёт 100%-ной защиты от вируса, сообщает RT. Она отметила, что даже после прививки есть вероятность заболеть, но уже в лёгкой форме.

