Врач рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 в России
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что значительную часть ограничений могут снять к началу второй половины или к концу лета 2021 года, сообщает РИА Новости.
По его словам, к этому моменту в России наберутся «нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела».
Малышев добавил, что прививка от коронавируса не освобождает от ношения маски и соблюдения социальной дистанции, так как в настоящее время иммунитет есть у недостаточного количества людей.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что любая вакцинация не даёт 100%-ной защиты от вируса, сообщает RT. Она отметила, что даже после прививки есть вероятность заболеть, но уже в лёгкой форме.
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