Мишустин поручил губернаторам лично следить за количеством препаратов от COVID-19

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин отметил, что теперь губернаторы должны лично следить за тем, чтобы препаратов от коронавируса для амбулаторных больных было достаточно.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в стране остается тяжелой, несмотря на снижение числа новых заболевших.

«Надо сохранять и повышенную готовность в стационарах. Здесь важно, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов», – заявил Мишустин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что COVID-госпитализации выросли в столице на 15% на фоне сокращения количества заразившихся.

