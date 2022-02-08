Мишустин поручил губернаторам лично следить за количеством препаратов от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с лекарствами от коронавируса для амбулаторных больных. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 Мишустин отметил, что теперь губернаторы должны лично следить за тем, чтобы препаратов от коронавируса для амбулаторных больных было достаточно.
В то же время премьер-министр подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в стране остается тяжелой, несмотря на снижение числа новых заболевших.
«Надо сохранять и повышенную готовность в стационарах. Здесь важно, чтобы больницы могли принимать не только взрослых, но и маленьких пациентов», – заявил Мишустин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что COVID-госпитализации выросли в столице на 15% на фоне сокращения количества заразившихся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru