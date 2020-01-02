Врач рассказал, какие витамины надо принимать зимой

2 января 202020:00

Комплексные витамины лучше всего употреблять зимой, чтобы оказать самое эффективное действие на организм человека. О том, как правильно употреблять витамины, RT рассказал эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев.

Витамины группы В, которые содержатся в мясе и мясных продуктах, нужны для регуляции белкового и энергетического обмена.

«Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... с витамином А, в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком», — объяснил эксперт.

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Сохранить витамины и минералы на зиму помогают соления и мариновка мяса, фруктов и овощей. Импортные фрукты не всегда содержат необходимое количество витаминов и микроэлементов из-за того, что поставщики не соблюдают сроки вызревания плодов для ускорения их доставки на российские прилавки.

Из-за того, что, по мнению врача, наш организм разучился вырабатывать необходимое количество полезных веществ, человеку нужно поглощать пищи в два раза больше физиологической потребности.

Чтобы этого избежать, следует пить витамины. Употреблять их рекомендуется курсом в течение месяца. Особенно – после перенесенных простуд.

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ФОТО: Руслан Кривобок
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