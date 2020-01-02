Врач рассказал, какие витамины надо принимать зимой

Комплексные витамины лучше всего употреблять зимой, чтобы оказать самое эффективное действие на организм человека. О том, как правильно употреблять витамины, RT рассказал эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев.

Витамины группы В, которые содержатся в мясе и мясных продуктах, нужны для регуляции белкового и энергетического обмена.

«Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... с витамином А, в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком», — объяснил эксперт.