Врач рассказал, как справиться с синдромом упущенного лета
Врач — психиатр-психолог Алексей Филатов заявил, что проблема упущенного лета - это частный случай синдрома упущенных возможностей, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, чаще всего с ней сталкиваются те люди, у которых есть возможность выбора, а возникает она в случае, когда поставленную на лето цель осуществить не удалось в силу определённых обстоятельств.
«Если у человека есть только один вариант отдыха в летний сезон, то у него не появится ощущения упущенных возможностей в конце лета», — подчеркнул врач.
Филатов добавил, что побороть это синдром можно с помощью прогулок или каких-то новых занятий, или просто ставить на лето более достижимые цели.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рекомендовал туристам усилить меры предосторожности на фоне роста заболеваемости коронавирусом на популярных курортах.
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