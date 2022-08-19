Врач рассказал, как справиться с синдромом упущенного лета

По его словам, чаще всего с ней сталкиваются те люди, у которых есть возможность выбора, а возникает она в случае, когда поставленную на лето цель осуществить не удалось в силу определённых обстоятельств.

«Если у человека есть только один вариант отдыха в летний сезон, то у него не появится ощущения упущенных возможностей в конце лета», — подчеркнул врач.

Филатов добавил, что побороть это синдром можно с помощью прогулок или каких-то новых занятий, или просто ставить на лето более достижимые цели.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рекомендовал туристам усилить меры предосторожности на фоне роста заболеваемости коронавирусом на популярных курортах.