Иммунолог назвал зоны риска на курортах при росте заболеваемости COVID-19
Врач-иммунолог Николай Крючков рекомендовал туристам усилить меры предосторожности на фоне роста заболеваемости коронавирусом на популярных курортах. Об этом эксперт заявил в беседе с Известиями.
«Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растет заболеваемость коронавирусом. Заражение происходит не столько на пляжах, сколько в закрытых помещениях», — указал Крючков.
Иммунолог отметил, что основные зоны риска — кафе, ночные клубы и общественный транспорт, в связи с чем посоветовал избегать толпы, носить защитные маски и использовать санитайзеры.
По словам Крючкова, главной мерой предосторожности перед поездкой должна стать ревакцинация от COVID-19. Сделать прививку следует за две-три недели до путешествия.
«Если турист спохватился в последний момент, то эффект окажется слабее. Но со временем иммунитет вск равно сформируется, поэтому прививаться надо», — отметил эксперт.
За последние сутки в России подтвердили 23771 новый случай COVID-19, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- В ЛНР заявили, что Киев проверит офицеров ВСУ в Артемовске на профпригодность
- Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных поселков
- Иммунолог назвал зоны риска на курортах при росте заболеваемости COVID-19
- Бочкарев: Южная рокада разгрузит кольцевые дороги на юге Москвы
- Эксперты рассказали о трех сценариях развития российской экономики
- Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии из-за китайских квадрокоптеров
- Боррель: Европа должна быть готова «заплатить цену» за поддержку Украины
- В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей
- В Херсонской области заявили о возвращении жителей региона с Украины
- Минобороны Белоруссии опровергло данные о взрывах на военном аэродроме под Гомелем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru