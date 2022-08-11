Иммунолог назвал зоны риска на курортах при росте заболеваемости COVID-19

«Нет ничего удивительного в том, что в местах большого скопления людей при отсутствии ограничительных мер растет заболеваемость коронавирусом. Заражение происходит не столько на пляжах, сколько в закрытых помещениях», — указал Крючков.

Иммунолог отметил, что основные зоны риска — кафе, ночные клубы и общественный транспорт, в связи с чем посоветовал избегать толпы, носить защитные маски и использовать санитайзеры.

По словам Крючкова, главной мерой предосторожности перед поездкой должна стать ревакцинация от COVID-19. Сделать прививку следует за две-три недели до путешествия.

«Если турист спохватился в последний момент, то эффект окажется слабее. Но со временем иммунитет вск равно сформируется, поэтому прививаться надо», — отметил эксперт.

За последние сутки в России подтвердили 23771 новый случай COVID-19, напоминает РИА ФАН.

