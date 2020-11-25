Врач рассказал, как не заразиться в одной квартире с больным COVID‑19.

Для предотвращения заражения больному нужно выделить отдельное спальное место, чтобы создать дистанцию.

Посуда у больного должна быть индивидуальной, хранить ее нужно отдельно и мыть ее другой губкой в перчатках, рассказал «Радио 1» терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

То же самое касается постельного белья и полотенца. Квартиру нужно проветривать регулярно и проводить в ней влажную уборку. В доме придется ходить в маске и не касается лица.

