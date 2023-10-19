Исследование: Больше половины россиянок недовольны своим весом
Порядка 55% россиянок недовольны своим весом, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Anketolog.ru и Mediacom.Expert.
Отмечается, что около 77% российских женщин следят за своим питанием. Так, 62% наблюдают за своими пищевыми привычками, 15% соблюдают диету или систему питания. Треть опрошенных россиянок хотели бы прибегнуть к услугам пластических хирургов. Чаще всего россиянки хотят сделать липосакцию живота и талии, бедер и ягодиц, рук и шеи (6%), а также абдоминопластику и хирургические подтяжки.
По мнению 79% респонденток, в современном мире у женщин наблюдаются различные расстройства пищевого поведения. Тпк, 72% россиянок считают актуальной проблему компульсивного переедания, 64% – нервной анорексии, 63% – булимии, 51% – орторексии.
Ранее врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян заявил, что жир является главным убийцей человеческого организма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru