Врач рассказал, как избавиться от лени

Причины человеческой лени могут быть связаны как с обычной физической усталостью, так и с ментальными проблемами, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-психиатра, кандидата медицинских наук Евгения Фомина.

По его словам, лень – это, прежде всего недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.

Чтобы избавиться от лени, необходимо куда-нибудь уехать и отдохнуть. Также, по словам врача, можно обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение. Еще один способ - разобраться в ситуации с помощью психотерапевта или психолога.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос школьника во время «Прямой линии» о том, как он борется с ленью. Российский лидер при этом отметил, что отдыхать время от времени нужно, и нужно уметь это делать.

