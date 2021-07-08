Врач рассказал, для кого опасна жаркая погода

Жара опасна для людей с хроническими заболеваниями, особенно с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими патологиями, для людей в период острых заболеваний, а также для пожилых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности

По его словам, высокая температура воздуха представляет опасность для пенсионеров, так как у них уже снижена способность к адаптации к перемене климатических условий.

Тем временем, 8 июля в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение о температуре выше 30 градусов действует с 10 часов утра до 19 часов.

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