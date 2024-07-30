Врач рассказал, что лихорадка Западного Нила в 14% случаев приводит к смерти
Лихорадка Западного Нила в 14% случаев приводит к поражению нервной системы и летальному исходу, сообщает AIF.Ru со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей, замдекана педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Ивана Коновалова.
По его словам, в 20% случаев течение болезни напоминает грипп. Если лихорадка протекает бессимптомно, установить точный диагноз можно только в случае лабораторного подтверждения
Также менее 1% инфицированных сталкиваются с нейроинвазивными формами болезни, при которых развивается менингит (воспаление оболочек мозга), энцефалит (воспаление мозга) или острый вялый паралич.
По данным издания, в России природные очаги заболевания фиксировались в дельте реки Волги, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской и других областях, а также в Краснодарском крае.
Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксировали шесть случаев лихорадки Западного Нила, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач рассказал, что лихорадка Западного Нила в 14% случаев приводит к смерти
- В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после подтопления
- Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в ДНР
- Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год
- Нутрициолог : В день можно употреблять до 50 грамм чипсов или сухариков
- Миротворцы РФ провели тренировку в зоне безопасности в Приднестровье
- Фальков предложил закрепить законодательно статус молодого специалиста
- Набиуллина: Ставки по ипотеке пойдут вниз по мере замедления инфляции
- Мать детей Дурова: Его участие в донорской программе не влияло на наши отношения
- Сын Джоли и Питта попал в больницу после ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru