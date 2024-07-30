Врач рассказал, что лихорадка Западного Нила в 14% случаев приводит к смерти

По его словам, в 20% случаев течение болезни напоминает грипп. Если лихорадка протекает бессимптомно, установить точный диагноз можно только в случае лабораторного подтверждения

Также менее 1% инфицированных сталкиваются с нейроинвазивными формами болезни, при которых развивается менингит (воспаление оболочек мозга), энцефалит (воспаление мозга) или острый вялый паралич.

По данным издания, в России природные очаги заболевания фиксировались в дельте реки Волги, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской и других областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксировали шесть случаев лихорадки Западного Нила, напоминает «Радиоточка НСН».

