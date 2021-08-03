Врач рассказал, чем опасен постковидный синдром

Он отметил, что после избавления от инфекции человеку приходиться бороться с обостренными хроническими заболеваниями. По его словам, течение постковидного синдрома зависит от того, чем человек болел раньше. Харлов добавил, что пострадать могут любые органы.

Он подчеркнул, что постковидный синдром может длиться от месяца до полугода. Харлов рассказал, что у некоторых переболевших ковидом может также развиться депрессия.

