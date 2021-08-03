Врач рассказал, чем опасен постковидный синдром

Коронавирус может обострять хронические заболевания, провоцируя постковидный синдром, рассказал «Звезде» врач-терапевт Никита Харлов.

Axios: Байден созовет онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом

Он отметил, что после избавления от инфекции человеку приходиться бороться с обостренными хроническими заболеваниями. По его словам, течение постковидного синдрома зависит от того, чем человек болел раньше. Харлов добавил, что пострадать могут любые органы.

Он подчеркнул, что постковидный синдром может длиться от месяца до полугода. Харлов рассказал, что у некоторых переболевших ковидом может также развиться депрессия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВрачиРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры