Врач рассказал, чем опасен постковидный синдром
Коронавирус может обострять хронические заболевания, провоцируя постковидный синдром, рассказал «Звезде» врач-терапевт Никита Харлов.
Он отметил, что после избавления от инфекции человеку приходиться бороться с обостренными хроническими заболеваниями. По его словам, течение постковидного синдрома зависит от того, чем человек болел раньше. Харлов добавил, что пострадать могут любые органы.
Он подчеркнул, что постковидный синдром может длиться от месяца до полугода. Харлов рассказал, что у некоторых переболевших ковидом может также развиться депрессия.
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