Врач рассказал, чем можно компенсировать недостаток сна

При этом, по ее словам, чем меньше человек выделяет времени на сон после подъема, тем лучше для деятельности организма. Как заявляет врач, 20 минут вполне достаточно.

Также Царева отметила, что если сон после завтрака борется с сонливостью, то сон после обеда – с усталостью. Кроме того, для легкого подъема сомнолог посоветовала ложиться в одно и то же время, чтобы у организма соответственно настроились фазы сна.



