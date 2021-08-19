В России зафиксировали 21 058 случаев коронавируса за 24 часа
За сутки в России подтвердили 21 058 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
При этом днем ранее в стране зафиксировали 20 914 заражений.
Наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Москве (2142), Санкт-Петербурге (1563), Московской области (949), отмечает «Свободная пресса».
При этом 24 017 человек вылечились от COVID-19 за последние сутки.
Также, согласно данным оперштаба, за минувшие 24 часа в России зарегистрировали 791 летальный исход от коронавируса.
С начала пандемии COVID-19 в России подтвердили 6 684 531 случай заражения, 5 963 054 пациента выздоровели, 173 700 человек скончались.
Между тем заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему специалисты не разработали лекарство от коронавируса. По словам эпидемиолога, «все предполагали, что COVID-19 — сезонная инфекция». Горелов подчеркнул, что сейчас ведутся работы по созданию препаратов, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru