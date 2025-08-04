«Каких-либо исследований, которые бы доказали влияние мобильной связи на сон, нет. Достоверно сказать мы не можем, но все-таки не стоит класть телефон под подушку. Однозначно могу сказать, что сидеть в телефоне перед сном плохо. Во-первых, сам по себе экран мигающий влияет на качество сна, снижает мелатонин. Во-вторых, когда мы смотрим короткие видео, куда-то переходим, это информационная нагрузка на мозг. Когда мы нажимаем на ссылки, мозг по факту принимает решение. А та информация, которую мозг получает из статьи или видео, должна обработаться, она вызывает какой-то эмоциональный отклик. Мы либо новости с негативным контентом смотрим, либо наоборот что-то позитивное, но это все равно эмоции. Перед сном нам нужен ровный фон, без эмоциональных скачков. Поэтому отложить телефон необходимо за час или два до сна», - рассказала она.

Все люди ложатся по-разному и живут в разных ритмах, поэтому не существует лучшего времени для отхода ко сну. Об этом в беседе с НСН сообщил сомнолог Владимир Ковальзон.

