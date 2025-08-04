Врач призвала выключать телефон за два часа до сна
Даже просмотр позитивных видео перед сном может негативно сказаться на работе мозга и нарушить сон, заявила НСН врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.
За час или два до сна необходимо отложить телефон в сторону, чтобы не нагружать мозг информацией и успокоиться, заявила НСН член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.
Защитник «Сан-Паулу», чемпион Европы в составе сборной Португалии Седрик Соареш рассказал о том, как его бывший партнер по национальной команде Криштиану Роналду относится к мобильным телефонам во время сна. По его словам, Роналду блокирует сигнал, чтобы спать определенное количество часов, так как 5G влияет на этот процесс. Гаврилова отметила, что доказательств влияния мобильной связи на сон пока нет.
«Каких-либо исследований, которые бы доказали влияние мобильной связи на сон, нет. Достоверно сказать мы не можем, но все-таки не стоит класть телефон под подушку. Однозначно могу сказать, что сидеть в телефоне перед сном плохо. Во-первых, сам по себе экран мигающий влияет на качество сна, снижает мелатонин. Во-вторых, когда мы смотрим короткие видео, куда-то переходим, это информационная нагрузка на мозг. Когда мы нажимаем на ссылки, мозг по факту принимает решение. А та информация, которую мозг получает из статьи или видео, должна обработаться, она вызывает какой-то эмоциональный отклик. Мы либо новости с негативным контентом смотрим, либо наоборот что-то позитивное, но это все равно эмоции. Перед сном нам нужен ровный фон, без эмоциональных скачков. Поэтому отложить телефон необходимо за час или два до сна», - рассказала она.
Все люди ложатся по-разному и живут в разных ритмах, поэтому не существует лучшего времени для отхода ко сну. Об этом в беседе с НСН сообщил сомнолог Владимир Ковальзон.
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