Врач предупредила об опасных последствиях привычки детей грызть ручки

«При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Также высок риск занесения патогенной микрофлоры в полости рта и травмирование слизистой», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Кузиной, кусание ручек и карандашей также может привести к неправильному формированию прикуса. Родителям важно своевременно заметить эту вредную привычку у ребенка и искоренить ее.

Ранее педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина сообщила, что с началом нового учебного года возрастает и пик заболеваемости ОРВИ, потому осенью и зимой важно комплексно подходить к поддержке здоровья ребенка, передает «Радиоточка НСН».

