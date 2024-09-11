Врач предупредила об опасных последствиях привычки детей грызть ручки
Распространенная школьная привычка грызть ручки может привести к проблемам с зубами и стоматиту, заявила детский стоматолог «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина.
«При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Также высок риск занесения патогенной микрофлоры в полости рта и травмирование слизистой», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Кузиной, кусание ручек и карандашей также может привести к неправильному формированию прикуса. Родителям важно своевременно заметить эту вредную привычку у ребенка и искоренить ее.
Ранее педиатр «СМ-Клиника» для детей Евгения Малыгина сообщила, что с началом нового учебного года возрастает и пик заболеваемости ОРВИ, потому осенью и зимой важно комплексно подходить к поддержке здоровья ребенка, передает «Радиоточка НСН».
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