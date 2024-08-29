Названы главные навыки детей для поступления в первый класс

Главные навыки, которые потребуются ребенку для поступления в первый класс, по мнению родителей, это память, усидчивость, внимание, логическое мышление и развитый словарный запас, сообщили по результатам опроса в Яндексе, пишет «ФедералПресс».

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Как отмечается, 76 % родителей занимаются подготовкой детей к школе самостоятельно, 50 % разделяют эту ответственность с воспитателями, ещё 17% приглашают репетитора. При этом 80% родителей уверены в достаточном словарном запасе детей, а 81 % – в развитии мелкой моторики.

Во всероссийском исследовании приняли участие более 1 000 респондентов. Опрос проводился в августе 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
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