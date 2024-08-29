Названы главные навыки детей для поступления в первый класс

Как отмечается, 76 % родителей занимаются подготовкой детей к школе самостоятельно, 50 % разделяют эту ответственность с воспитателями, ещё 17% приглашают репетитора. При этом 80% родителей уверены в достаточном словарном запасе детей, а 81 % – в развитии мелкой моторики.

Во всероссийском исследовании приняли участие более 1 000 респондентов. Опрос проводился в августе 2024 года.

Ранее писатель посоветовал топ-5 книг для родителей первоклашек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



